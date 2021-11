Lanciano, “RiGenerazione scuola” il Mario Bosco presenta progetto su intercultura

Su piattaforma digitale si è svolto un seminario delle scuole associate Unesco ASPnet

Si è svolto su piattaforma digitale il Primo seminario Nazionale delle Scuole Associate dell’Unesco ASPnet in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione che ha istituito l’UNESCO nel 1946. Anche l’Istituto Comprensivo Mario Bosco di Lanciano, scuola associata, vi ha partecipato , presentando il progetto “L’intercultura come modifica dei comportamenti” in linea con i quattro pilastri del Piano RiGenerazione Scuola: rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture, delle opportunità. “Bisogna ripartire e come se non dalla scuola? E la scuola può costurire sicuramente un mondo migliore” ha dichiarato la dirigente Mirella Spinelli