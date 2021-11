Lanciano, premio Federchimica Giovani ad una classe della Umberto I

A congratularsi con i ragazzi il neo assessore alla pubblica istruzione Angelo Palmieri

Riconoscimento nazionale per gli studenti della scuola media Umberto I di Lanciano. La seconda E dell’Istituto Comprensivo Umberto I ha vinto il PREMIO FEDERCHIMICA GIOVANI 2020-2021. Un bellissimo risultato per i ragazzi lancianesi che hanno primeggiato su oltre 300 lavori che hanno coinvolto 4600 studenti di Scuola Primaria (per le sezioni Chimica di Base e Plastica) e Secondaria di Primo Grado. A congratularsi con i bravissimi studenti il neo assessore alla pubblica istruzione, Angelo Palmieri. “È un segnale profondo trasmesso dai ragazzi. I cambiamenti della loro vita delle loro abitudini, della loro socialità durante tutta la pandemia hanno messo a dura prova le capacità e le possibilità di apprendimento nel percorso scolastico ma nello stesso tempo la forza e la voglia di conoscenza hanno espresso potenzialità enormi in tante discipline del sapere. I nostri ragazzi di Lanciano premiati hanno dato il valore ad un perché cercando la motivazione nelle procedure e nell’uso dei dispositivi per proteggere e salvaguardare la nostra salute, hanno trovato nella chimica del materiale un inno alla vita e alla cura della nostra salute.” ha dichiarato Palmieri “Da Medico mi congratulo perché ci sono riusciti perfettamente meglio di quanto spesso riescano a fare adulti con il camice.Gli occhi dei nostri Ragazzi, dunque, devono imparare e continuare a ricercare nella vita la profondità del senso di essa stessa e della conoscenza in tutto, così avremo modo di imparare da loro e potremo essere sicuri del loro futuro, che insieme abbiamo costruito.Mi avvicino ai loro percorsi scolastici e alle loro premiazioni perché i loro traguardi, le loro conquiste sono le forze e la speranza di una società che vuole imparare a cambiare,a conoscersi, a migliorarsi e crescere. In questo le Famiglie, gli Educatori scolastici e aggiungo anche le Istituzioni ritrovino ciascuno nei propri limiti i loro ruoli formativi e di esempio per le generazioni future. Grazie al lavoro vincitore del Premio, agli Studenti e ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “Umberto I” che hanno onorato la nostra Città e che danno un ulteriore valore aggiunto a tutta la comunità scolastica di Lanciano.Nella vita, cari ragazzi, non Vi manchi mai l’entusiasmo di sapere, ieri ne è stata una bellissima e intensa prova anche per me che grazie a Voi ho avuto modo di imparare altro in più.”