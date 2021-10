Corecom: Giuseppe La Rana vice coordinatore nazionale

La nomina decisa dall’assemblea dei presidenti dei Corecom riunita a Roma

L’Assemblea dei presidenti dei Corecom che si è riunita a Roma nelle scorse settimane ha eletto all’unanimità l’avv. Marianna Sala, presidente del Corecom Lombardia, al vertice del coordinamento nazionale. La nuova coordinatrice ha nominato come vice-coordinatori nazionali Maria Cristina Cafini, presidente Corecom Lazio e Giuseppe La Rana presidente Corecom Abruzzo. “Accolgo con grande senso di responsabilità la fiducia riposta dalla nuova Coordinatrice Marianna Sala e dai Presidenti delle altre Regioni e Province Autonome italiane – spiega l’avv. La Rana – E’ un importante riconoscimento per la nostra Regione chiamata ad avere nuovi ruoli di maggiore responsabilità nelle sedi sovraordinate. Ci attende un periodo di lavoro particolarmente intenso nel quale saremo coinvolti nell’affrontare le sfide del nuovo digitale. Insieme alle Autorità competenti avremo l’onore ed onere di traghettare il Paese al suo secondo ‘switch-off’ che sarà definitivamente concluso nel 2023. Questa epocale transizione sarà accompagnata da un rinnovato impegno dei Corecom volto a rafforzare il sistema delle tutele a vantaggio dei minori. Un particolare focus sarà dedicato ai pericoli della Rete e all’uso responsabile dei mezzi dei social-media da parte dei più giovani. E’ ormai un dato di fatto che i Corecom rappresentano un modello virtuoso di istituzione pubblica in grado di rendere giustizia ai cittadini e di garantire tutela in ambito di media e di minori”. “Dare più forza ai Corecom – conclude La Rana – significa dare più ascolto alle fasce deboli e garantire una informazione sempre più matura. Per giungere a questo obiettivo – superata la fase pandemica – siamo pronti a potenziare gli sportelli di ascolto sul territorio”.