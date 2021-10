Lanciano, la Lega commenta i risultati elettorali

Primo partito in città con quasi il 12%. “Ora al lavoro” ha detto Campitelli

Una conferenza stampa per esprimere ancora una volta la soddisfazione per il risultato ottenuto a Lanciano ma anche per ribadire che la campagna elettorale è finita ed ora bisogna lavorare e costruire. L’assessore regionale Nicola Campitelli è stato molto chiaro su questo aspetto “la cosa che ora ci interessa di più è cominciare a mettere in atto ciò che abbiamo detto in questi mesi e rispettare ciò che è scritto nel nostro programma”. Con l’assessore anche il vice coordinatore regionale Emiliano Di Matteo, che è anche consigliere regionale, e Fausto Memmo, coordinatore cittadino, che ha aperto la conferenza stampa ringraziando tutti coloro che hanno contribuito all’affermazione del partito. Con quasi il 12% la Lega dovrebbe avere quattro consiglieri comunali, Danilo Ranieri, Cinzia Amoroso, Paola Memmo, Dalila di Loreto e gli assessori? “Finora abbiamo pensato alla campagna elettorale ed a vincere, adesso con la massima serenità e con la massima tranquillità ci siederemo insieme al sindaco Filippo Paolini ed insieme alla maggioranza per trovare la squadra migliore che possa dare risultati eccellenti alla città”. Ha detto Campitelli.