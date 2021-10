Casoli, all’Algeri Marino la settimana di internazionalizzazione

Tornano i progetti Erasmus +, confronto di idee, esperienze e visioni sul futuro

E’ iniziata la Settimana dell’Internazionalizzazione all’I.I.S. Algeri Marino di Casoli. Si tratta di un interprogetto tra Erasmus+ su Partenariati tra Scuole e Scambi Strategici “EDEES Education to in Entrepreneuership in European School” e Progetto solidale della Rete di Scuole e dell’Associazione ETS- APS “Una Scuola di arcobaleni”.

Gli studenti Belgi, Greci, Portoghesi, Slovacchi sono stati accolti nell’aula magna dell’Istituto dalla dirigente Costanza Cavaliere, dal sindaco di Casoli Massimo Tiberini , dalla presidente del Consiglio di Istituto Fiorella Garofalo, dallo staff di docenti, da Vincenzo Muratelli sindaco di Altino ed insegnante della scuola . Alle delegazioni già arrivate si aggiungerà anche una rappresentanza senegalese con il sindaco di un villaggio dove opera la Rete di Scuole “Una scuola di arcobaleni”.

La prima giornata è stata dedicata alle conoscenze dei vari progetti. Ogni delegazione ha presentato il progetto che riguarda il rapporto tra scuola e mondo dell’impresa e gli studenti dello scientifico hanno illustrato agli ospiti i partner della scuola e le bellezze del territorio. Esperienze europee a confronto in una scuola che cambia e che prepara gli studenti al mondo del lavoro ed alla imprenditorialità.

“Abbiamo delegazioni di scuole estere con le quali stiamo realizzando degli scambi strategici e con essi tratteremo il filo conduttore dell’ attività imprenditoriale quindi dell’ economia che caratterizza il proprio paese di provenienza” ha dichiarato la dirigente Costanza Cavaliere “Approfondiremo anche il modo in cui le scuole metodologicamente si ancorano al mondo della produzione considerato che siamo Istituti Superiori e quindi abbiamo la necessità di preparare gli studenti non solo al proseguimento degli studi, ma anche alla possibilità di trovare una occupazione che sia rispondente al quel profilo professionale che ogni scuola dell’ Europa e oltre, cerca di curare in maniera completa ed articolata.”