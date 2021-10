Pescara, l’istituto Di Marzio compie 100 anni

Organizzati diversi eventi per celebrare l’importante ricorrenza della scuola

L’Istituto Professionale di Stato Industria, Artigianato e Servizi Ipsias ‘Di Marzio’ di Pescara compie i suoi primi cento anni di vita e di storia e apre una settimana di eventi e appuntamenti per celebrare la ricorrenza. Dall’inaugurazione della mostra fotografica allestita per ricordare i momenti salienti e i volti e i nomi che hanno animato e arricchito l’Istituto, dalla sua fondazione a oggi, a convegni-incontri per approfondire le opportunità professionali offerte oggi dalla scuola in termini di possibili sbocchi lavorativi, sino all’incontro tra ex studenti e diplomandi, al ricordo di ragazzi che hanno attraversato i corridoi della Di Marzio per chiudere con una cena di gala istituzionale. Sono solo alcune delle iniziative messe in cantiere dalla dirigenza scolastica per dare il giusto risalto al centenario.

“L’Istituto è nato nel 1921 come Scuola Tecnica di Tirocinio Libera, nell’antica Castellammare, su ispirazione e desiderio dei ferrovieri – ha ricordato la dirigente Antonella Ascani -. Oggi è una scuola moderna, ovviamente mutata con il trascorrere degli anni, con una forte innovazione tecnologica, accoglie giovani provenienti dalla città e da tutta la provincia, garantendo loro un’adeguata preparazione culturale e tecnica in diversi settori del mondo del lavoro. Il nome ‘Dino Ugo Di Marzio’ gli venne dato nel 1939, per onorare un ex alunno della scuola, pilota volontario in guerra e decorato con la medaglia d’oro al valor militare”. Dino Ugo Di Marzio era infatti Sergente Maggiore pilota del 20° Stormo da Ricognizione Terrestre, fratello del Tenente Gioacchino Di Marzio, nato il 6 giugno 1910 a Pescara da Alfredo Di Marzio e Zita Perfetti, studente nell’allora Scuola Industriale di secondo grado conseguendo, nel 1929, l’abilitazione di Meccanico Motoristica. Nel 1931 si è arruolato volontario nell’Aeronautica militare e ha frequentato il Corso Speciale di Pilotaggio, conseguendo i brevetti di pilota militare e di pilota d’idrovolante. Nel 1932, divenuto Sergente, è stato trasferito nell’88° Gruppo Caccia Autonomo di Vigna di Valle ed è stato trattenuto in servizio, conseguendo l’abilitazione al pilotaggio di altri aerei. Nel 1934 è passato al 20° Stormo da Ricognizione Terrestre di Centocelle, nel 1935 ha ottenuto la promozione a Sergente Maggiore e il 16 novembre 1936 è partito volontario per partecipare alla guerra in Spagna, dov’è morto il 12 dicembre sempre del 1936, dunque neanche un mese dopo dal suo arrivo. Nella motivazione di assegnazione della Medaglia d’oro al Valoro Militare si legge ‘Volontario in una missione di guerra combattuta per un supremo ideale, affrontava le più ardue prove dimostrando sempre esemplari virtù di esperto e prode combattente. Animato da incondizionata entusiastica dedizione per la causa cui aveva votato la giovane balda esistenza, nell’eroico tentativo di portare a termine una rischiosa azione cui era stato preposto, incontrava morte gloriosa’.

Quando la città di Pescara divenne la quarta Provincia d’Abruzzo, la scuola fu trasformata in Regia Scuola Tecnica Industriale, diventando poi Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (1959). Nel 1988 l’Istituto è stato trasferito nella nuova sede, una struttura funzionale e moderna in via Arapietra 112, e oggi le sue dimensioni permettono di ospitare numerosi laboratori ed aule ed i relativi studenti. Unita nel 2011 all’Istituto professionale ‘Francesco Paolo Michetti’, si è arricchita di altri corsi di formazione e ha assunto, oggi, un ruolo di riferimento nel territorio, con corsi in meccanica, elettrotecnica, moda, benessere e salute, estetica e coiffeur, formazione di Operatori Socio-Sanitari, ottici e odontotecnici. I Presidi che si sono succeduti negli anni alla dirigenza dell’Istituto sono stati: dal 1921 al 1938 Edmondo Germani (Direttore); dal 1938 al 1959 Vincenzo Cellini; dal 1959 al 1978 Sebastiano Paolo Ruggero; dal 1978 al 1996 Cristino Marrollo; dal 1996 al 2002 Matilde Tomassini; dal 2002 al 2008 Nino Traini; dal 2008 al 2015 Carlo Frascari;

dal 2015 al 2018 Daniela Massarotto; dall’anno scolastico 2018/19 la professoressa Maria Antonella Ascani.

“Quest’anno – ha aggiunto la dirigente Ascani –, in occasione dei cento anni della scuola, organizzeremo una serie di eventi celebrativi che prenderanno il via domani, venerdì 8 ottobre, con una prima settimana di incontri e appuntamenti dedicati ai nostri studenti, che avranno l’occasione di apprendere la storia del loro Istituto, ma aperti anche alla città, per consentire al territorio di conoscere le caratteristiche e le risorse di una scuola d’eccellenza in termini di formazione culturale e professionale, che offre ai nostri ragazzi opportunità uniche di ingresso nel mondo del lavoro già all’indomani del diploma, anche grazie ai rapporti e alle collaborazioni che abbiamo costruito negli anni con alcune delle più grandi aziende italiane ed estere”. Gli eventi partiranno domani, venerdì 8 ottobre, alle 10.30, con un momento d’incontro aperto alle Istituzioni regionali, provinciali e cittadine, che saranno accolte dalla dirigente e dagli studenti, per il classico taglio del nastro e l’inaugurazione della Mostra fotografica allestita lungo gli spazi e i corridoi della scuola alla presenza di studenti-ciceroni che illustreranno le immagini ai visitatori, quindi nell’anfiteatro della scuola ci sarà il taglio della torta dei 100 anni preparata dal mastro pasticcere Federico Anzellotti, Presidente del Conpait – la Confederazione dei Pasticceri italiani. Sabato 9 ottobre Convegno in Aula Magna dedicato all’indirizzo di studio dei Mat-Meccanici che incontreranno i vertici di Confindustria e di aziende automobilistiche come Toyota per illustrare gli sbocchi professionali legati al diploma della Di Marzio. Martedì 12 ottobre giornata dedicata all’incontro tra ex studenti professionisti affermati e attuali studenti; giovedì 14 ottobre piantumazione di un albero di ulivo per i primi 100 anni della Di Marzio alla presenza delle famiglie degli studenti scomparsi in giovanissima età; la prima settimana di eventi si chiuderà sabato 16 novembre con la Cena di Gala che ospiterà una sfilata di moda di abiti confezionati dagli stessi studenti. E durante la settimana verrà inaugurato anche un murale appositamente realizzato sul muro esterno della ‘Di Marzio’ e dedicato ai 100 anni della scuola. Infine il 3 novembre si svolgerà la Festa in Musica per gli studenti, con l’esibizione delle band scolastiche per celebrare il 100° Anniversario dell’avvio dell’attività didattica della ‘Di Marzio’ con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Centenario organizzata dal neonato Comitato ‘Ipsias verso il futuro #100’.