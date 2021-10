Lanciano, picchiava e ricattava la madre. Arrestato pregiudicato

L’uomo di 46 anni è riunchiuso nel carcere di Lanciano per rapina ed estorsione

Storie di violenza in famiglia, storie di droga. Un pregiudicato di 46 anni di Lanciano è stato tratto in arresto dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Lanciano, in seguito a scrupolose indagini ritenendolo responsabile di vari reati tra cui rapina ed estorsione. Nella ricostruzione dei fatti è emerso che l’arrestato avrebbe reiteratamente minacciato di morte la madre, l’avrebbe più volte e in più occasioni colpita in varie parti del corpo con calci pugni.

L’uomo sarebbe arrivato persino a pungerla con delle siringhe usate per iniettarsi lo stupefacente. La madre, a seguito delle ripetute violenze, in più occasioni avrebbe consegnato al figlio somme di denaro al fine di evitare ulteriori maltrattamenti posti in essere dall’uomo anche nei confronti di altri familiari. A seguito delle denunce presentate Il personale del commissariato di Lanciano ha svolto le doverose indagini che, in considerazione della gravità delle violenze commesse, hanno determinato la richiesta da parte della procura della Repubblica di Lanciano e la successiva emissione da parte del gip del tribunale, di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Lanciano.