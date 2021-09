Lanciano: Lega “1 mln di euro per area degradata della città”

L’annuncio in conferenza stampa dall’on.le Luigi D’Eramo e dall’ass. Nicola Campitelli

Una conferenza stampa per dare un importante annuncio alla città, quello di un milione di euro per risistemare le aree degradate. In realtà i progetti approvati per la Regione Abruzzo sono 3 per un importo complessivo di 45 mln di euro come hanno spiegato l’Assessore regionale Nicola Campitelli insieme al segretario regionale, l’On. Luigi D’Eramo. Risorse che provengono dal Programma nazionale della Qualità dell’abitare (PinQua) promosso dal

Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile (Mims). La Regione Abruzzo si classifica al 18° posto nella graduatoria di 270 progetti ammessi a finanziamento ed è l’unica Regione in Italia ad aver ottenuto un risultato simile. “Merito di una politica del fare e di un buon governo di centrodestra a trazione Lega.” è stato sottolineato da D’Eramo e Campitelli. “Questi finanziamenti sono dedicati ad interventi di rigenerazione e riqualificazione di aree degradate e

potenziamento delle infrastrutture e servizi in tutto il territorio della Regione. Specificatamente per le aree

interne, la parte sud della costa e per la parte nord.” L’Assessore regionale nel ringraziare il dipartimento coordinato e il suo staff ha annunciato che per il Comune di Lanciano sono previsti la realizzazione di 3 interventi strutturali di 950.000 euro. “Queste risorse, all’insaputa del Governo cittadino di centrosinistra che spesso non partecipa a bandi sovracomunali, saranno dedicate alla riqualificazione di 3 ettari su un territorio soggetto a degrado e disagio dal

punto di vista urbanistico e quindi anche abitativo. Il fine di questi interventi è una maggiore inclusione sociale per migliorare e aumentare la qualità della vita a Lanciano e al territorio circostante.” (Nella foto una planimetria di come potrebbe essere rivalorizzata un’area in degrado).