Pescara, inaugurata la Pet Tac dell’ospedale Santo Spirito

Si tratta anche del primo tomografo fisso della Regione Abruzzo

La PET (tomografia ad emissioni di positroni) è una tecnica diagnostica di medicina nucleare in grado di visualizzare, attraverso immagini biomediche, i processi metabolici e funzionali presenti all’interno del corpo. Per questa sua specificità, la PET viene impiegata prevalentemente in ambito oncologico e neurologico. La PET/CT Discovery MI DR (PET TAC), installata a metà maggio, nella Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale civile di Pescara, da un progetto ideato alcuni anni fa, oltre ad essere un tomografo all’avanguardia in quanto dotato di tecnologia digital-ready, è anche il primo tomografo fisso della Regione Abruzzo, che da anni utilizza tomografi PET-TC su mezzo mobile.

Questa mattina a Pescara, all’ospedale Santo Spirito, l’inaugurazione dell’importantissima apparecchiatura che, in un unico esame diagnostico, consente di fornire un quadro clinico completo, dando informazioni sulla natura e sullo stadio di una malattia o sulla sua evoluzione.

Si tratta di una strumentazione attesa da circa un decennio, il cui acquisto e la cui acquisizione da parte della Asl di Pescara sono stati frenati da oggettive difficoltà strutturali e procedurali. Per quanto riguarda gli ospedali dell’Aquila e di Chieti, la gara d’appalto per la PET TAC è già partita mentre a Teramo, nel mese di febbraio dovrebbe essere installata l’apparecchiatura visto che sono già individuati dei locali idonei. Se non ci saranno intoppi burocratici, entro un anno, tutte le Asl abruzzesi avranno una PET-TAC fissa.

Intanto, a Pescara stanno per partire anche i lavori per completare la palazzina ex Ivap, i cui sette piani saranno interamente dedicati ai pazienti Covid