Lanciano, l’associazione Libera Scelta a sostegno di Filippo Paolini

Non ha presentato liste ma alcuni dell’associazione si sono candidati con Forza Italia

L’associazione Libera scelta per un obiettivo comune sosterrà la candidatura a Sindaco di Filippo Paolini. A renderlo noto è la presidente Luciana Di Castelnuovo. “Abbiamo sempre detto che si doveva arrivare all’unità della coalizione e questa l’hanno trovata nella persona di Filippo Paolini, persona stimata e competente. Ringrazio Alessandro Troilo, che aveva subito accettato la nostra proposta di candidatura la quale, successivamente, è stata sostenuta anche da Forza Italia e dall’ UDC nei vari incontri dei partiti. Il nostro auspicio era e resta quello che Lanciano torni ad essere governata dal centro destra. Pur non avendo presentato una nostra lista diversi esponenti dell’associazione si sono candidati nella lista di Forza Italia. Ora è il momento di lavorare tutti insieme. Infatti, in linea con il percorso ufficializzato un anno fa e soprattutto con la consapevolezza che questa scommessa è da vincere, lavoreremo con passione, umiltà e serenità ma soprattutto con l’impegno e l’entusiasmo di sempre per meglio contribuire al raggiungimento di quello che è stato sempre il nostro obiettivo: “trasformare la città che amiamo nella città che vogliamo”. Un obiettivo ambizioso nato dall’ascolto e dal dialogo costante con i cittadini ed esperti di settore. Augurandoci una campagna elettorale caratterizzata dal rispetto e dal confronto di idee, l’ Associazione Libera Scelta per un Obiettivo Comune, rivolge un grande in bocca al lupo ai nostri e a tutti i candidati che hanno deciso di “metterci la faccia” in un momento di forte disaffezione alla politica. Un grazie particolare a tutti quei cittadini che vorranno continuare ad onorarci del loro sostegno. Ovviamente la nostra associazione continuerà a farsi promotrice di iniziative culturali e sociali per la città.”