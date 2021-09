Casoli: la comunità partecipa al dolore delle famiglie Fiore e Menna

Celebrati i funerali dei tre giovani deceduti nell’incidente sulla Fondovalle in territorio di Bucchianico

Tantissima gente al palazzetto dello sport a Casoli a dare l’ultimo saluto ad Alessandro Fiore, 23 anni, Massimiliano Fiore 21 anni, fratelli di Casoli e Mattia Menna, 23 anni di Altino e loro cugino. Tre ragazzi inseparabili, lavoratori, amanti della vita per i quali l’incidente verificatosi il nella notte tra il 3 ed il 4 settembre scorsi in località Bucchianico, è stato fatale. A perdere la vita in terribile schianto tra due auto anche Carmine di Fazio 37 anni di Rapino. Tre comunità in lutto. Alla cerimonia funebre erano presenti anche i sindaci di Casoli, Massimo Tiberini, di Altino, Vincenzo Muratelli, di Rapino, Rocco Micucci. Tanto dolore, quello dei famigliari, degli amici dei tre giovani, dei cittadini tutti. La cerimonia si è svolta come prevede il rito dei Testimoni di Geova. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso indagini.