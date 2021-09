Guardiagrele, dal 5 settembre il mercato alimentare torna nella sua sede storica

Il mercato tornerà in largo Nicola da Guardiagrele, lo annuncia l’assessora Pica

Da domenica 5 settembre si procederà al regolare ripristino del mercato alimentare in largo Nicola da Guardiagrele. Ad annunciarlo l’assessore al commercio Erika Pica: «ricordo che con un’ordinanza di maggio 2020, il mercato alimentare domenicale fu spostato in largo Garibaldi oggi ci sembra un atto dovuto restituire ai cittadini di Guardiagrele e a chi raggiunge la città da altri Comuni una parte del mercato specchio indiscusso della tradizione e della storia del commercio guardiese». E continua: «ci sembra comunque doveroso tornare a garantire lo svolgimento del mercato nella sua sede naturale, generalmente ribattezzata anche “piazza della Verdura”, sita in una posizione strategica e nevralgica al centro del borgo per cui facilmente raggiungibile da tutti». Questo, dunque, per l’assessore Pica e per tutta l’amministrazione guidata dal sindaco Donatello Di Prinzio rappresenta un segnale di forte di ripresa e di ritorno ad una normalità che manca ormai da tempo. Lo spostamento è avvenuto in accordo con la Polizia Municipale, in modo da valutare nel dettaglio tutti i presupposti utili per il ritorno alla precedente situazione. Inoltre, conclude Pica: «l’attività del mercato così come tutta la rete dei commercianti cittadini torna a vivere dopo un momento difficile. Già durante l’estate, grazie al flusso turistico che popola da sempre Guardiagrele, la ripresa dei negozi del borgo è stata evidente. Adesso non ci resta che guardare al futuro con positività, certi che la nostra storia e le antiche tradizioni portino il commercio cittadino verso una fase di rilancio e di maggiore crescita».