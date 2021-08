Guardiagrele, itinerari in mountain bike

Nuovi percorsi del Parco della Maiella nel comprensorio Bocca di Valle Guardiagrele

Il Parco Nazionale della Maiella ha definito una nuova rete di itinerari in mountain bike tra i quali quelli nel comprensorio Bocca di Valle/Guardiagrele, con percorsi di varia difficoltà e tipologia, per tutti gli amanti delle MTB. La ridefinizione della rete precedentemente esistente ha riguardato la scala di difficoltà, la segnaletica e la tracciatura degli itinerari in relazione alle difficoltà degli stessi.

L’Assessore alle politiche della montagna e al Parco, Orlando Console, dichiara in merito: «Nell’ambito del progetto di riqualificazione dei percorsi di mountain bike nel comprensorio Bocca di Valle-Piana delle Mele-Valle delle Monache, abbiamo autorizzato la posa in opera della segnaletica, con l’attuazione però di limitazioni inerenti l’uso in sicurezza dei suddetti percorsi. Questo perché vogliamo agevolare la pratica sportiva ed il conseguente movimento di praticanti bikers e turisti che gravitano sul nostro comprensorio, salvaguardando al tempo stesso gli escursionisti e le famiglie che sempre più numerosi frequentano i punti turistici della nostra montagna, in particolare nei percorsi cosiddetti promiscui».

E conclude Console: «Guardiagrele entra a pieno titolo, in maniera completa e organizzata, tra gli itinerari per mountain bike all’interno del nostro Parco Nazionale della Maiella, recentemente riconosciuto Geoparco Mondiale dell’UNESCO, il quale titolo si prevede possa generare, in termini di brand, almeno il doppio degli arrivi di turisti e visitatori nel nostro comprensorio. In questo modo si amplia in modo ufficiale l’offerta turistica, allargando i già numerosi motivi di attrattività del nostro territorio».