Lanciano, torna la festa di Sant’Egidio

Foto di repertorio

Il 31 agosto si terrà la tradizionale fiera delle campanelle nel rispetto delle norme anti Covid

Dopo aver attentamente valutato il rispetto di tutte le norme di sicurezza e anti Covid, la Dirigente del Sett. Affari Generali del Comune di Lanciano, Dott.ssa Gabriella CALABRESE, ha provveduto a informare i cittadini e gli operatori economici che la Fiera di Sant’Egidio 2021, prevista nella giornata del 31 agosto 2021 e ubicata in Corso Trento e Trieste, Piazza Garibaldi, Piazza Plebiscito e Via dei Frentani, si svolgerà regolarmente nel rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali anticontagio virus SARS-CoV-2.

In particolare, per partecipare è necessario essere in possesso di green pass e indossare le mascherine, sia da parte degli operatori che degli utenti, con età superiore ai 6 anni. E’ inoltre necessario rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, evitare assembramenti e disinfettarsi le mani prima di procedere agli acquisti in autonomia.

“Siamo contenti di essere riusciti a mantenere la Fiera di Sant’Egidio – commenta il presidente del Comitato Feste di Settembre, Maurizio Trevisan – che rappresenta una delle tradizioni imprescindibili per le Feste di Settembre. Ci scusiamo per il ritardo con cui annunciamo lo svolgimento della manifestazione, specie per gli operatori commerciali, ma abbiamo voluto essere certi di rispettare tutte le norme di sicurezza. Invitiamo i cittadini a partecipare alla ‘Fiera della Campanella’ cercando di mantenere il distanziamento fisico e non assembrarsi, visto che le bancarelle saranno dislocate lungo tutto il centro città, e sarà così possibile rispettare le distanze minime di sicurezza. Con la Fiera di Sant’Egidio – conclude Trevisan – auguriamo a tutti di trascorrere delle belle Feste di Settembre, che seppur ‘orfane’ ancora di alcuni appuntamenti a causa dell’Emergenza Coronavirus, speriamo di trascorrere in un clima di spensieratezza e sicurezza per tutti”.

“Dopo la sospensione dello scorso anno dovuta alla pandemia – sottolinea l’assessore al Commercio, Patrizia Bomba – quest’anno sulla base delle disposizioni regionali e con le necessarie limitazioni e precauzioni siamo riusciti a dare il via libera alla Fiera di Sant’Egidio. Si tratta di un evento della tradizione lancianese e Frentana tanto attesa sia dagli operatori che dai cittadini. La Fiera si svolgerà nel rispetto della normativa vigente e dell’avviso pubblicato sul sito e si potrà accedere solo con green pass e mascherina. Cerchiamo di goderci questa festa in sicurezza e senza mettere a rischio i tanti sacrifici già fatti. Approfitto per invitare a tutti a vaccinarsi senza indugio per tornare alla piena normalità il prima possibile.