Pescara: visita del Prefetto in questura

Nel giorno di ferragosto il prefetto ha visitato la sala operativa della Questura

Stamattina, il Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ed il Sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, ricevuti dal Questore Luigi Liguori, sono venuti a far visita alla sala operativa della Questura di Pescara, da dove viene coordinato tutto il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati sul territorio, anche in questa rovente giornata festiva di ferragosto.Da settimane nel centro cittadino e sulla riviera, di giorno e di notte, sono in atto servizi straordinari di ordine pubblico, di vigilanza, di osservazione e contrasto della criminalità comune, messi in campo a tutela non solo di chi vive a Pescara ma anche di chi l’ha scelta per trascorrere qualche giorno di vacanza. La Polizia di Stato continua a vigliare sulla sicurezza urbana e anche la notte scorsa il corposo dispositivo predisposto dalla Questura ha prodotto risultati interrompendo feste e assembramenti sulle spiagge e, sotto il profilo della polizia giudiziaria, arrestando un uomo per resistenza durante un intervento per maltrattamenti in famiglia. Sempre la scorsa notte, gli agenti hanno sorpreso due minorenni provenienti da Roma che stavano saccheggiando una villa in pieno centro cittadino.