Lanciano: presentato Cineparco nel quartiere Santa Rita

dal 18 agosto sette proiezioni gratuite nel parco in via Cipollone

Dal 18 al 28 agosto, nel Parco Quartiere Santa Rita di via Umberto Cipollone, si terrà la prima edizione della rassegna cinematografica gratuita “CINEPARCO”, all’aperto e per tutti, in particolare le famiglie, in uno spazio verde che si candida a diventare un nuovo simbolo culturale per Lanciano.

“CINEPARCO Santa Rita” è un progetto sociale e culturale diretto da Gianmaria Tantimonaco e PICSAT Abruzzo (associazione di promozione sociale che ha alle spalle successi come lo spettacolo teatrale Rukelie del 2020 e il festival in streaming ReLive, organizzato nella primavera 2021), promosso e finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano con il supporto di Ecolan SPA e di diversi partner.

Il progetto, che consiste in 7 proiezioni arricchite da diversi ospiti del territorio, si pone l’obiettivo di donare alla comunità un nuovo grande punto di riferimento culturale che possa essere in futuro luogo di dibattito, cultura, arte e aggiornamento circa i grandi temi del presente, come la ritrovata socialità e l’ambiente.

IL PROGRAMMA Mercoledì 18 agosto si apre con “Una Settimana Da Dio”, venerdì 20 ci sarà “Coco” introdotto dall’intervento di Gabriele Tinari e l’associazione “Le Caltapie”, sabato 21 sarà la volta di “Rocky” in versione restaurata, anticipato dalla Lega Fibrosi Cistica Abruzzo. La settimana successiva quattro proiezioni: lunedì 23 “Benvenuti al Sud” con la partecipazione di ITS Lanciano; mercoledì 25 ci sarà un sentito omaggio a Davide Pompeo, compianto regista lancianese con a seguire “Mary Poppins” in versione restaurata. Venerdì 27 “Perfetti Sconosciuti”, anticipato da Waves – Onde D’italia, organizzazione che raccoglie diverse associazioni a livello nazionale e che dalle 17 aprirà un dibattito sulla cultura diffusa e la progettazione culturale (evento aperto a tutte le associazioni del territorio); infine sabato 28 agosto la chiusura con “Wall-E” e la partecipazione del main sponsor di CINEPARCO, Ecolan SPA e del Presidente Massimo Ranieri. Tutti gli eventi inizieranno alle 20.30 tranne quelli del 21 e del 25, anticipati alle 20.

“Una rassegna cinematografica aperta a tutti in sicurezza, che quest’anno utilizza il media cinematografico per accendere i riflettori nel cuore del quartiere più grande di Lanciano e dare nuovi spazi alla cultura frentana. Un progetto fortemente voluto anche dall’Assessora alla Cultura Marusca Miscia, che ringrazio. Gli spettatori, massimo 200 per proiezione, potranno disporsi intorno ai tavolini in legno numerati allestiti per l’occasione, portare il proprio telo per disporsi sul prato o avere a disposizione delle sedie in caso di esigenze di salute o personali. Sarà possibile consumare il proprio pasto nel parco, portandolo da casa o acquistandolo nei pressi dell’ingresso. Nel segno della sostenibilità, la maggior parte dell’allestimento e dei gadget associativi in vendita durante la rassegna, saranno realizzati con materiali di riuso e riciclo puntando ad essere esempio pratico di come modernità, spettacolo e sostenibilità possano percorrere la medesima strada, portando comunque un prodotto artistico di livello per la comunità che sceglierà una delle 7 serate di CINEPARCO” commenta Gianmaria Tantimonaco direttore artistico di CINEPARCO.