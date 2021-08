Sequestrati esemplari di pesce spada dalla Capitaneria di Porto di Pescara

Si tratta di 11 esemplari dal peso complessivo di circa 330 kg

Continuano i controlli degli uomini della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pescara volti al monitoraggio dei veicoli destinati al trasporto dei prodotti ittici.

Nel corso della settimana personale specializzato della Capitaneria di porto di Pescara ha ispezionato 6 mezzi di trasporto lungo l’Autostrada A 14, congiuntamente al personale della Polizia di Stato della Sottosezione Autostradale di Pescara Nord.

In particolare, a bordo di un veicolo sono stati rinvenuti n.11 esemplari di pesce spada dal peso complessivo di circa Kg.330, privi di idonea documentazione attestante la tracciabilità. La ditta proprietaria del mezzo è stata sanzionata per un importo di € 1.500,00 e il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro amministrativo e successivamente affidato ad una ditta autorizzata allo smaltimento poiché giudicato non idoneo al consumo umano.

“Resta alta l’attenzione dei militari nel controllo e monitoraggio della filiera della pesca soprattutto in un periodo così delicato come il Ferragosto quando una importante richiesta di prodotto ittico non può prescindere da un’attenta tutela della salute del consumatore finale” – ribadisce il Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Salvatore Minervino.