Lanciano, torna il Mastrogiurato

Una edizione diversa totalmente dedicata al compianto Danilo Marfisi

“Dopo un anno forzato di stop, dopo che la nostra associazione si è vista costretta a vivere la peggiore delle cose che mai avremmo potuto immaginare, l’addio al “NOSTRO” Danilo, presidente, amico, marito, padre e vera forza dell’associazione, nel 2021 il Mastrogiurato, la rievocazione storica più antica D’Abruzzo, torna a far riecheggiare nella città di Lanciano Tamburi e Chiarine storiche per la XXXIX edizione dell’investitura del Mastrogiurato. Questa che sarebbe dovuta essere la XXXX edizione. Sarà la manifestazione della ripartenza che terrà conto di quanto la pandemia e i decreti ci impongono nel rispetto di tutti e in particolar modo della salute pubblica.” è quanto si legge nel comunicato stampa dell’associazione

Il calendario sarà lo stesso di tutti gli anni. La settimana medievale prenderà il via domenica 29 agosto ma senza la Tenzone dei Quartieri.

Si svolgerà infatti un concerto di musica Medieval Rock, un appuntamento che permetterà di contingentare le presenze.

Saliranno sul palco i Rota Temporis, un gruppo musicale che attraverso il suono delle cornamuse e la possente base ritmica di davul, timpani, rullanti accompagneranno lo spettatore in un viaggio musicale incentrato sulla ricerca di emozioni e sensazioni di un tempo ormai perduto. Il concerto si svolgerà in piazza Plebiscito o in alternativa alle Torri Montanare.

Mercoledì 1 settembre apertura della “Rocca del Matrogiurato” alle Torri Montanare (ingresso 3 euro).

Nel suggestivo spazio della cittadella della musica, di Piazza D’armi e di piazza dell’Arcivescovado, in un clima di ambientazione medievale, sarà possibile assistere a spettacoli a tema, falconerie e esposizione di rapaci, balli, teatro dei burattini, saltimbanco, mangiafuoco, giocoleria, armigeri e balestrieri artisti di strade e tanto altro ancora.

Decine gli espositori che proporranno i propri oggetti artistici.

Non mancherà la parte gastronomica con “Lo Dolce Torcinello” e la “Pizz’onta dello Pellegrino”.

Domenica 5 settembre si proclamerà il XXXIX Mastrogiurato della città di Lanciano. Il maestoso corteo al quale tutti siamo abituati non è al momento concesso. Per questo l’organizzazione ha predisposto un corteo “statico”.

Dopo l’arrivo del Mastrogiurato i figuranti dei quattro quartieri storici si posizioneranno al cospetto del Magistrato delle fiere che pronuncerà il solenne giuramento. La cerimonia si svolgerà in piazza Plebiscito o in alternativa alle Torri Montanare.

L’edizione 2021 della nostra manifestazione sarà interamente dedicata alla memoria del presidente Danilo Marfisi. Alla sua voce registrata sarà affidato il compito di far proclamare il giuramento al Mastrogiurato.

La regia dell’evento sarà quest’anno affidata a Gabriele Tinari.

Alla conferenza stampa di questa mattina alla Sala Consigliare del comune di Lanciano erano presenti il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, l’assesspre alla cultura Marusca Miscia, il presidente f.f. Mario La Farciola e la moglie del compianto danilo Marfisi Massimina Spinelli.

Il Mastrogiurato 2021 è il Colonnello Goffredo Mancinelli, militare pluridecorato, originario di Crecchio e ambasciatore d’Abruzzo nel mondo.

“Questa deve essere la manifestazione del sorriso” ha detto la signora Massimina, nel nome e nel ricordo di mio marito bisogna andare avanti sapendo di fare un qualcosa di importante per la città, la vita è bella e va sempre vissuta con il sorriso sulle labbra e continuare a far vivere questa manifestazione equivale a far vivere Danilo”.

” Ero seduto qui nel 2011, 10 anni, fa per annunciare il Mastrogiurato Danilo Marfisi, ora dopo 10 anni mi ritrovo in un ruolo per me difficile ma lo faccio perché il Mastrogiurato deve continuare la sua missione” ha detto Mario La Farciola.

Anche l’assessore Miscia ha ricordato la figura di Marfisi e insieme a sindaco Pupillo ha ringraziato l’associazione tutta per quanto fatto per la città di Lanciano. “ Ci auguriamo- ha detto Pupillo che il prossimo anno per la XXXX edizione la manifestazione si possa svolgere al Parco Pino Valente, l’ex “Piana della Fiera” il luogo dove si svolgevano le fiere medievali”.

https://www.facebook.com/ilgiornaledabruzzo/videos/1163453604162302