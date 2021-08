Crecchio: Marc Kostabi in visita a Tenuta Ulisse

L’artista e compositore americano noto in tutto il mondo ha apprezzato il Montepulciano prodotto dalla nota azienda

Quando l’arte ed il vino si incontrano si uniscono emozioni. Una bella sorpresa per l’azienda di Crecchio, Tenuta Ulisse, aver ricevuto la visita di un artista di caratura internazionale, Mark Kostabi accompagnato dal collezionista appassionato d’arte Gino Natoni. Ad accogliere il celebre artista, noto non solo per i suoi quadri ma anche per la sua musica, essendo un compositore, Gianfranco Ulisse con la moglie, Maria Antonucci.

Kostabi definito l’erede di Andy Warhol vive tra New York e Roma, ha opere nei più importanti musei del mondo e, negli Stati Uniti, ha creato il “Kostaby Word” una factory una fabbrica di progetti ed idee con decine di collaboratori. Sono celebri i suoi dipinti con figure senza volto ma non prive di anima.

“Da anni abbiamo in cantina un’opera che Kostabi ha realizzato nel 2017 ispirandosi alla nostra famiglia. Per noi è una grande emozione ed un grande onore avere conosciuto un artista di fama mondiale.” Ha dichiarato Gianfranco Ulisse

Kostaby ha visitato l’azienda ed ha apprezzato gli ottimi vini, in particolare Amaranta, il Montepulciano prodotto dalla cantina. Si è poi intrattenuto con la famiglia Ulisse ed i suoi collaboratori, ha parlato delle sue opere, della sua passione per la musica. Il segreto per avere successo? “Frequenta il mondo dell’arte, sii professionale, sii personaggio, credi in te stesso, non dimenticare i tuoi amici” queste alcune delle regole per affermarsi. Ha poi parlato della nostra regione. “Amo l’Abruzzo, la sua gente, ho un grande rapporto con questa regione nato sin dagli anni 90”.