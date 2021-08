Tavani (FdI): quella di Bomba una scelta seria e ragionata

Tavani commenta la scelta di Paolo Bomba di fare un passo indietro e appoggiare Filippo Paolini

“L’apertura di Paolo Bomba verso la candidatura di Filippo Paolini è stata una scelta seria e ragionata non un ripiego”. E’ il commento di Antonio Tavani segretario provinciale di Fratelli d’Italia alla decisione di Paolo Bomba, indicato da tempo quale candidato sindaco per il partito della Meloni nella città frentana. “Dopo le amministrative di Chieti ed Avezzano che abbiamo malamente perso avevamo posto agli alleati un tema, quello di smetterla di ragionare con le quote ma di ragionare sulle persone di alto profilo ed aggreganti per il centro destra. Paolo Bomba per noi era la persona giusta. Ora abbiamo una nuova proposta, cioè puntare su Filippo Paolini e crediamo che sia una candidatura ancora più rappresentativa. Spero che partiti e civiche si riuniscano e finalmente si possa entrare nel vivo della campagna elettorale. La lista di Fratelli d’Italia è pronta, con Bomba capolista.” Non manca una esortazione a Tonia Paolucci che, proprio qualche giorno fa, aveva stretto un accordo con Paolini per un Polo Civico “prendendo le distanze” dai partiti. “La Paolucci è una grande protagonista della politica lancianese e provinciale, io credo che il suo posto sia nel centro destra. Mi aspetto da lei un atto di grande responsabilità verso la città.”