Elezioni Lanciano, reazioni della Lega dopo la decisione di Bomba

Memmo: “Fratelli di Italia garantisca l’unità del centrodestra altrimenti si assumerà le responsabilità del tradimento nei confronti di città ed elettori”.

Non l’ha presa bene la Lega la dichiarazione di Paolo Bomba (Fratelli d’Italia) in cui ha annunciato un passo indietro e l’appoggio a Filippo Paolini del Polo Civico, in un comunicato stampa Fausto Memmo, coordinatore cittadino, spiega la posizione del partito.

“Sono convinto che la lettera aperta di Paolo Bomba rappresenti una mera uscita personale e non anche in nome e per conto del partito di Fratelli d’Italia. Se così non fosse, sarebbe chiaro che il partito della Meloni non intende più far parte della coalizione di centrodestra con un evidente tradimento nei confronti degli altri partiti alleati e soprattutto degli elettori” dichiara Memmo.

“In una coalizione rappresentata da due partiti con grande consenso quali Lega e Fratelli d’Italia, le interlocuzioni sono continue, la dialettica è viva e le rispettive ambizioni sono legittime. Ma la Lega non ha mai derogato ai principi della lealtà e fedeltà al raggruppamento dei partiti di centrodestra. Ci siamo sempre resi disponibili anche ad un passo indietro per il bene della città ma la sintesi deve avvenire al nostro interno. L’obiettivo comune deve essere quello di una crescita costante del centrodestra. Se Fratelli di Italia intende sottrarsi a tutto ciò, si assumerà la responsabilità della rottura e del conseguente tradimento nei confronti della città e degli elettori di centrodestra”.