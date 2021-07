Call center Sasi: da lunedi una società italiana gestirà il servizio

I numeri restano gli stessi per cui per i cittadini non cambia nulla

L’obiettivo è quello di rendere più efficiente il servizio e la Sasi auspica che il cambiamento operato renda davvero più semplici le operazioni richieste dagli utenti. Da lunedì 2 agosto, il call center sarà gestito da una società italiana (prima gli operatori rispondevano dalla Romania), per i cittadini, che spesso si rivolgono al numero verde, non cambia nulla, non ci sono nuovi numeri, né altre modifiche.

Si potrà comunicare la lettura del contatore, rettificare, se necessario, i propri dati anagrafici, si potranno concordare ed effettuare le rateizzazioni della fattura e a breve sarà possibile anche usufruire di ulteriori, importanti servizi, come le volture, le disdette e i contratti. “L’utente deve solo fornire il codice cliente per usufruire di una serie di servizi, evitando le file agli sportelli con conseguente perdita di tempo e a volte, pure di pazienza – precisano dalla Sasi – il servizio sarà in funzione dalle ore 9.00 di lunedì 2 agosto e potrebbe, proprio in virtù del cambio, verificarsi qualche problema, ma l’eventuale disservizio sarà di breve durata e di facile soluzione”.