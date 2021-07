Tribunali minori, il Senato approva la proroga

Salvi fino al 2024 i tribunali di Sulmona, Vasto, Avezzano e Lanciano

Le commissioni congiunte Giustizia ed Affari costituzionali, al Senato hanno approvato l’emendamento di proroga al 2024 della chiusura dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona ed Avezzano.

“Dopo un serrato confronto, è stato appena approvato in prima e seconda Commissione del Senato l’emendamento presentato da me, in qualità di Vice Presidente della I Commissione, e altre forze politiche per il rinvio di due anni della chiusura dei Tribunali minori. ” il commento del senatore Nazario Pagano. “Come promesso nei giorni scorsi, Forza Italia ha garantito l’assoluto sostegno in Parlamento al rinvio della chiusura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto evitando di creare gravi disservizi e un aggravio delle spese da parte dei cittadini. Attendo fiducioso che anche domani, nel corso del dibattito in Aula tutte le forze politiche confermino l’indicazione data in Commissione, approvando l’emendamento all’unanimità.” Soddisfazione anche dell’On. Camillo D’Alessandro “Abbiamo dimostrato di essere stati capaci di fare squadra, oltre le appartenenze politiche, sotto l’impulso dei sindaci e del territorio. Ringrazio il sottosegretario Castaldi, i colleghi abruzzesi ed il senatore Cucca di Italia Viva, un sardo, che ha sostenuto la battaglia abruzzese. Ora al lavoro per modificare la geografia giudiziaria e non essere più costretti a rincorrere le proroghe”