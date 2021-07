Lanciano, Tony Esposito per Musica in Movimento

Esposito farà un omaggio a Pino Daniele Giovedì 29 luglio, alle 22, in piazza Plebiscito

Giovedì 29 luglio, alle ore 22, in piazza Plebiscito, torna Musica in Movimento – festival della World Music, organizzato dall’associazione Overtones, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano e la Pro Loco frentana.

Sarà la volta di Tony Esposito e il suo super gruppo formato da ben sei straordinari musicisti pronti a regalare al pubblico un emozionante omaggio a Pino Daniele. La musica di Tony è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea. L’originalità del suo approccio si può ritrovare nell’invenzione di strumenti unici come il Tamborder, suono onomatopeico di uno dei suoi più famosi brani “Kalimba de Luna” di cui i Boney M. pubblicarono quasi contemporaneamente una cover in lingua inglese.

Omaggio a Pino Daniele è un sentito viaggio fatto da Esposito (per anni al fianco, come amico e musicista, del cantante partenopeo) grazie alle sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea. La sua straordinaria band non vuole imitare o stravolgere, ma interpretare con autenticità la musica e il messaggio di Pino Daniele. Le sue canzoni, con le sue melodie, potranno tornare a vivere ed emozionare grazie all’omaggio sincero dell’amico Tony Esposito.

Sul palco ci saranno quindi Tony Esposito, percussioni e voce, Lisa Bassotto, percussioni e voce, Lino Pariota, piano e voce, Massimo Di Matteo, chitarra e voce, Dario Rosciglione, contrabbasso e Matteo Di Rocco, batteria.