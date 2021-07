Consorzio Sgs: approvato il bilancio e nominato il nuovo CdA

Maurizio Erodiani responsabile della cooperativa “Calì” di Pescara, è il neo presidente

E’ stato un percorso in crescita quello del Consorzio Sgs (servizi globali sociosanitari) che ha sede a Lanciano e che fin dalla sua nascita, nel 2006, ha inseguito e raggiunto l’obiettivo di sviluppare un modello di cooperazione lungimirante e innovativo. Rappresenta una realtà consolidata, testimoniata dai numeri delle cooperative associate e dai bilanci. Ha dovuto però fare i conti con il periodo delicato e complesso della pandemia, nonché con altre situazioni fortemente critiche che hanno messo a dura prova l’attività e la gestione dei progetti in corso. Una condizione di oggettiva difficoltà che certo non poteva essere ignorata e dopo attente e profonde considerazioni, la strada privilegiata è stata quella di operare un cambiamento, di recuperare energie ed entusiasmi nuovi per riaffermare non solo il ruolo conquistato negli anni dal Consorzio, ma soprattutto per ricominciare guardando avanti con fiducia, in un clima di collaborazione concreta e costruttiva. Ed è questo lo sguardo e pure l’intento del nuovo presidente del Consorzio Sgs, Maurizio Erodiani, responsabile della cooperativa Calì di Pescara. “Non è un momento facile per il nostro consorzio, la crisi pandemica, le vicissitudini giudiziarie ed altre problematiche strutturali e organizzative hanno imposto a noi soci una scelta di coraggio e di responsabilità – ha puntualizzato il neo presidente, convinto dell’efficacia delle scelte operate – abbiamo deciso una nuova proposta amministrativa, che pur riconoscendo le difficoltà della situazione, è consapevole delle prospettive esistenti grazie anche alle nuove misure europee. Vorrei anche ricordare che il Consorzio Sgs ha da tempo varcato i confini abruzzesi e contiamo cooperative in diverse regioni, segno della validità della proposta e del lavoro svolto, un impegno che non può essere vanificato. E’ importante, quindi, per ricominciare con la grinta e la determinazione che hanno sempre caratterizzato il nostro lavoro, riaccendere la speranza in tutte le cooperative valorizzando le risorse a disposizione, l’innovazione imprenditoriale e sociale”.

Il consiglio di amministrazione che si impegna ad attuare questo significativo programma è composto dal presidente Maurizio Erodiani, da Giuseppe Zinni (presidente uscente), della Cooperativa Sangro-Aventino, Davide Polato, presidente della cooperativa sociale “Progetto Persona”, Alberto Giuliani, presidente della Cooperativa “La Rondine” e Sandro D’Ercole, vice presidente, della cooperativa sociale “Il sole”.

“L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2020 chiuso con un fatturato di circa 30 milioni di euro. Tengo, inoltre, a ribadire i numeri del consorzio che, con tutte le cooperative associate conta ben 7000 dipendenti, con un fatturato complessivo di 250 milioni di euro”, ha concluso il presidente Maurizio Erodiani. E il linguaggio dei numeri si sa, è inequivocabile, e quello espresso dal Consorzio Sgs restituisce fiducia nei progetti e negli obiettivi futuri.