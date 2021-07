Amministrative Lanciano: Paolucci-Paolini matrimonio “civico” ma non riparatore

Accordo fatto per il Polo Civico, presto il nome del candidato Sindaco

Se i partiti che fanno parte della coalizione di centro destra non ancora “trovano la quadra” per la scelta di un candidato sindaco che metta tutti d’accordo, il Polo Civico, che vede insieme Tonia Paolucci e Filippo Paolini, va avanti e sta lavorando sulle liste e sul programma, una scelta ragionata e non un ripiego.

“Ci interessano prima di tutto i progetti per la città, stiamo lavorando su questo” dichiara Filippo Paolini a capo della lista “Alleanza con Paolini” annunciando che già altre liste civiche si sono avvicinate al gruppo. Determinata sempre di più Tonia Paolucci per la scelta civica “Sono delusa dai partiti, la città non può aspettare. Oggi più che mai sono convinta che il Polo Civico deve rivendicare la propria indipendenza rispetto ai partiti. Le nostre porte sono aperte per tutti coloro che volessero impegnarsi solo ed esclusivamente per la città e per il territorio.”

La domanda a questo punto nasce spontanea, come si suol dire. Chi sarà tra i due il candidato alla poltrona di primo cittadino? Tra Tonia Paolucci che cinque anni fa ci ha provato e poi ha fatto un bel percorso nell’opposizione durante l’amministrazione Pupillo e Filippo Paolini, già sindaco per ben due volte della città? Manca poco per saperlo.

“Una cosa è certa- dice Paolini- a noi interessa solo Lanciano, abbiamo già in mente progetti. Se i cittadini ci daranno fiducia e ci eleggeranno saremo in grado, già dal giorno dopo l’elezione, di sapere cosa fare e come per far riprendere il percorso di crescita alla città.”

Il Polo Civico c’è e sa dove andare dicono Paolucci e Paolini. Non si esclude che i partiti di centro destra (e c’è chi lo spera) potrebbero “pescare” proprio dal Polo Civico quel candidato a sindaco che riesca a farli uscire da una impasse che diventa sempre più imbarazzante. Chissà.