Ecolan spa “Leader della Sostenibilità”

Nel rapporto di sostenibilità 2020 di Utilitalia si distingue la società frentana

La Ecolan Spa continua a distinguersi per il suo operato. Oltre alle isole ecologiche che, per i cittadini, rappresentano un modo tangibile per apprezzare quanto si sta facendo in materia di rifiuti e di riciclo degli stessi, ci sono altre belle soddisfazioni che la Ecolan ed in primis il presidente Massimo Ranieri hanno anche a livello nazionale. E’ di questi giorni la notizia che vede la Ecolan tra le 15 aziende del settore “LEADER della SOSTENIBILITA’ “- UTILITALIA 15 “. Nel Rapporto di sostenibilità 2020 di UTILITALIA_ utilitatis, sono state individuate quelle associate che hanno abbracciato una cultura di SOSTENIBILITA’ in modo più incisivo e consapevole e che hanno adottato strategie coerenti e conseguenti. I 4 fattori di sostenibilità analizzati: VISION – STAKEHOLDER ENGAGEMENT – TRASPARENZA – GOVERNANCE. Dall’analisi del campione sono risultate 15 Aziende cosiddette “Leader della Sostenibilità”, denominate con la dicitura “Utilitalia 15” e tra queste c’è anche la Ecolan. “Insomma un ulteriore riconoscimento al grande lavoro che facciamo quotidianamente con la collaborazione di Sindaci e cittadini.” il commento del presidente Ranieri.

