L’Aquila: nasce il gruppo Coraggio Italia

Il gruppo consiliare di Cambiamo sposa il progetto varato da Toti e Quagliariello

Dopo la presentazione ufficiale del neonato partito politico, nasce in consiglio comunale all’Aquila il gruppo di ‘Coraggio Italia’ rappresentato dal capogruppo Daniele D’Angelo e da Marcello Dundee. Il gruppo, fin qui presente sotto la denominazione di ‘Cambiamo’, ha sposato il nuovo e più grande progetto varato ieri con la formalizzazione dello statuto, della carta dei valori e del gruppo dirigente che vede Luigi Brugnaro come presidente, Giovanni Toti vicepresidente vicario, Gaetano Quagliariello e Marco Marin vicepresidenti del partito. “Si tratta di un importante momento di crescita e di un nuovo passo avanti lungo la linea intrapresa – commentano D’Angelo e Dundee, che hanno comunicato agli uffici del consiglio comunale la nuova denominazione -. C’è una prateria oggi priva di rappresentanza, che alla politica chiede competenza e concretezza, determinazione nelle idee e spirito costruttivo nella loro realizzazione, attenzione al mondo del lavoro e dell’impresa. A questa esigenza ‘Coraggio Italia’ intende dare voce e risposta”. Commenta il vicepresidente nazionale del partito Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo: “Il fatto che proprio all’Aquila sia nato uno dei primi gruppi consiliari di ‘Coraggio Italia’ ha un significato particolare, perché in questa terra il coraggio è una caratteristica genetica e forgiata dalle difficoltà, e di una forza del buon senso c’è più che mai bisogno. Lavoriamo da tempo in città e non solo per la ricostruzione di un’area politica oggi disastrata che ha fatto grande il nostro Paese: questo ulteriore passo – conclude il senatore – è segno che la direzione intrapresa è quella giusta”.