Lanciano: Ai Viali diventa partner ufficiale della McCain Italia

Si tratta dell’azienda N.1 al mondo nella produzione di patatine

Ha voluto subito condividerla attraverso i social l’imprenditore Rocco Finardi la bella notizia che riguarda la sua “storica” azienda Ai Viali diventata partner ufficiale della McCain Food Service Italia 2021/2022. “Una bella soddisfazione ed un altro traguardo che va ad unirsi a quelli raggiunti proprio di recente con l’apertura a Fossacesia ed a breve a Vasto di due franchising”. Ha commentato Finardi.

McCain è leader mondiale nella produzione di patatine e come mission si propone di offrire prodotti buoni e di qualità con un codice etico fatto di valori e rispetto delle regole instaurando un rapporto di fiducia con i propri consumatori.

“Un onore per noi essere partner di una azienda nota in tutto il mondo. Ovviamente le cose non avvengono per caso, dietro c’è ricerca, attenzione per la qualità, cura della clientela, tanta passione. Abbiamo subito condiviso la notizia con i nostri clienti che ci danno la forza di andare avanti e continuare su questa strada.”