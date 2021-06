Ora che si può…non siate avari di sorrisi

Eliminata la restrizione che prevedeva l’uso di mascherine all’aperto

La mascherina ci ha privato dei nostri sorrisi ma ora, almeno all’aperto, non c’è più l’obbligo di portarla. Possiamo, finalmente, riconoscerci con le nostre espressioni e tornare a scambiarci sorrisi. Con l’ordinanza del ministro Speranza si va ad eliminare una restrizione in vigore da più di un anno ma l’uso della mascherina resta obbligatorio quando non si può garantire la distanza tra le persone, in tutti gli spazi pubblici al chiuso, nei mezzi di trasporto. Per ora godiamoci questa ritrovata libertà ma teniamo bene a mente le regole che restano in vigore in quanto il virus non è ancora stato debellato. Per quel che si può, quindi, comunichiamo “sorrisi” ricordando che “sorridere è facile, contagioso e fa stare bene”. Un sorriso è integrazione, accettazione dell’altro e come diceva Madre Teresa di Calcutta “La pace inizia con un sorriso.”