Oggi parliamo di….pancia…e di come nasconderla

Per i consigli sotto l’ombrellone oggi ci occupiamo di donne e di “pancia”! Quando questa non è proprio piatta, ed è difficile averla così, che fare? A volte la dieta non aiuta e nemmeno esercizi fisici. Come “nasconderla”? Ecco qualche semplice rimedio. Il primo, ovviamente, è indossare abiti non molto aderenti, bluse dalla linea morbida. Evitare maglie che arrivano al girovita, prediligere quelle che si appoggiano sui fianchi. Ci sono anche rimedi “visivi” e sarebbero quelli di usare abiti dalle fantasie sgargianti che in qualche modo confondono lo sguardo oppure usare fantasie con strisce verticali. Insomma, qualcosa si può fare per “piacerci” di più.