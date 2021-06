Fira: Approvato progetto di fusione con Abruzzo Sviluppo

Nei prossimi giorni con le assemblee delle due società con la Regione si approverà l’atto di fusione

Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Regionale Abruzzese per l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A., entrambe società in house providing della Regione Abruzzo. Esprime soddisfazione il presidente di Fira Giacomo D’Ignazio: “Si tratta di un risultato straordinario che porterà questa società ad essere unico punto di riferimento per lo sviluppo economico della regione Abruzzo e per le imprese. Le risorse e le capacità peculiari di Fira e Abruzzo Sviluppo potranno così integrarsi ed essere messe a disposizione per il nostro territorio. Ringrazio i consiglieri Consuelo Di Martino, Antonio Paraninfi e tutto il collegio sindacale per aver siglato questo complesso progetto e altrettanti ringraziamenti vanno al presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta e al suo CdA per la collaborazione in questo cammino che ha portato all’incorporazione”.

Nei prossimi giorni si terranno le assemblee straordinarie delle due società con il socio unico per sancire l’approvazione dell’atto di fusione.