Ortona: Castiglione e Canosa dalla Carfagna per la ZES

Affrontati anche altri argomenti e si è parlato dei progetti di Ortona

Il sindaco Leo Castiglione e l’assessore ai lavori pubblici, Cristiana Canosa sono stati ricevuti dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. Durante l’incontro, promosso dal deputato del territorio Camillo D’Alessandro, il sindaco Castiglione ha potuto rappresentare insieme all’assessore Canosa istanze, potenzialità e progetti di Ortona come città cardine della Zes Abruzzo. L’amministrazione di Ortona ha però colto l’occasione per parlare anche di altre progettualità da mettere in campo. Nell’occasione il Sindaco Castiglione ha invitato la Ministra Carfagna a fare visita a Ortona nel prossimo viaggio che farà nei territori delle Zes. “Ringrazio per l’iniziativa l’onorevole D’Alessandro- sottolinea il sindaco- e in particolare esprimo gratitudine per la disponibilità e l’attenzione della Ministra Carfagna che spero venga presto a Ortona.””Siamo al lavoro – rileva Camillo D’Alessandro- per fare cogliere ogni utile occasione al territorio con gli strumenti straordinari a disposizione a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri veicoli possibili da attivare sui comuni Zes”