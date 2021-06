Lanciano: musica, seminari estivi per allievi di ogni età

I seminari sono organizzati dall’Istituzione Civica di Musica Fedele Fenaroli dal 14 giugno al 31 luglio

L’Assessorato alla Cultura comunica che l’Istituzione Civica di Musica “Fedele Fenaroli” organizza dal 14 giugno al 31 luglio una serie di seminari estivi gratuiti destinati ad allievi ed allieve di tutte le età, con una minima preparazione musicale di base. I seminari in programma si terranno nella sede del Parco delle Arti Musicali, prevalentemente nelle aree esterne, per due volte a settimane nelle ore pomeridiane. Saranno attivati un seminario di musica classica d’insieme, un seminario di esecuzione musica da film, un seminario di canto lirico ed accompagnamento pianistico del canto lirico, un seminario di canto moderno e musica moderna d’insieme pop, un seminario di jazz. Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, in gruppi da sei allievi con due docenti per gruppo. La partecipazione ai seminari è gratuita, sarà richiesta esclusivamente la quota di iscrizione iniziale di 40 euro. I corsi saranno articolati in due sezioni: “Classica” per cantanti lirici, pianisti, violinisti, violisti, violoncellisti, contrabbassisti, flautisti, clarinettisti, e tutti gli altri strumentisti classici; “Moderna” per cantanti moderni, pianisti, chitarristi, batteristi, bassisti, flautisti, clarinettisti, sassofonisti e trombonisti. Venerdì 11 giugno dalle 18 alle 20 è in programma un open day di orientamento per conoscere meglio la proposta formativa che la Scuola Civica di Musica intende offrire alla comunità frentana. “‘Si riparte dall’arte’ è il titolo emblematico che abbiamo scelto per questi seminari estivi, che vogliono segnare un momento di ripartenza delle attività musicali e didattiche della Scuola Civica. L’arte é davvero per i ragazzi il modo migliore per impegnare il tempo e per tornare a sviluppare momenti di socializzazione che durante la pandemia sono andati purtroppo persi. La sostanziale gratuità dei corsi é un modo per favorire al massimo questa importante occasione di ritorno alla musica. I seminari sono aperti ad allievi di tutte le età. Vi aspettiamo già da venerdì 11 per l’open day che si terrà dalle 18 alle 20 al Parco delle Arti Musicali!”, dichiara il Presidente del cda della Scuola Civica Avv. Alberto Paone.

“La ripresa delle attività didattiche e formative della nostra Scuola Civica è un momento importante che giunge al termine di un percorso amministrativo e burocratico molto complesso. Stiamo lavorando con gli uffici sul fronte del nuovo regolamento per dare gli strumenti adeguati all’Istituzione per operare al meglio e con la qualità che merita una realtà di prestigio e pubblica, cioè di tutti, che da anni lavora per trasferire la bellezza della musica alle giovani generazioni frentane. Ci siamo impegnati insieme al Presidente Paone per realizzare questi seminari estivi che rispondono ad un’esigenza culturale e sociale, per il desiderio di stare insieme in sicurezza nella meravigliosa cornice del Parco delle Arti Musicali che tornerà finalmente ad essere il cuore pulsante della musica. La partecipazione gratuita, salvo la quota di iscrizione, grazie ai fondi comunali destinati alla Scuola Civica: è un segnale chiaro di come intendiamo andare incontro alle necessità delle famiglie e promuovere la cultura della musica in ogni sua forma e per ogni età”, commenta l’Assessora alla Cultura Marusca Miscia.