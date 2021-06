Pescara: pesca alla plastica organizzata da Assonautica e Fipsas

Quaranta le imbarcazioni che hanno raccolto circa 30 kg di plastica. Premiati i partecipanti

E’ di circa trenta kg il “bottino” della “Gara” di Pesca alla Plastica in mare che si è svolta al largo di Pescara, organizzata da Assonatica Pescara e FIPSAS (Federazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee). Quaranta sono state le imbarcazioni che hanno partecipato: gommoni soprattutto, motoscafi e barche a vela con a bordo intere famiglie, zii e nipoti che hanno dedicato una mattinata all’ambiente e più in generale alla tutela del mare. La manifestazione rientra nell’iniziativa Pulifondali della FIPSAS in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Le condizioni meteomarine hanno reso particolarmente ideale la giornata di pesca. Mare calmo e “sentinelle armate” di guadino e secchi in allerta, pronte a dare l’altolà al minimo cenno di presenza di un sia pur piccolo oggetto galleggiante che inquina il nostro mare. Le sorprese sono state tante: dagli scarponi da lavoro pescati da due barche differenti, al “relitto”, alla tanica con residui di gasolio, tante mascherine, pallone gonfiabile, fogli plastificati e buste (alcune con dei pesciolini intrappolati), tante bottiglie e bottigliette e cassette di polistirolo. Una giornata volta a sensibilizzare un uso sempre più responsabile e ridotto della plastica che assolutamente non va buttata in acqua una volta utilizzata, trascorsa all’insegna dell’#liberamare varato per l’occasione. Tutti gli equipaggi hanno vinto e, soprattutto, ha vinto il mare. Nel pomeriggio al Padiglione “Daniele Becci” al Porto Turistico Marina di Pescara c’è stata la premiazione con cui è stato riconosciuto il merito a due equipaggi che hanno pescato più plastica e rifiuti di tutti: l’imbarcazione di Simone Palmieri, con a bordo due bimbi, che ha tirato su quasi 9 kg di plastica e rifiuti ingombranti il cui premio è stata un’opera dell’artista abruzzese Enea Cetrullo. Al secondo posto, l’imbarcazione di Franco Spina, anche qui con due bambini a bordo, che ha pescato circa 5,5 kg, che ha vinto il premio dell’artista Vittorio Di Boscio, che ha realizzato anche una barca simbolicamente piena di rifiuti, opera esposta all’esterno del padiglione.

Premi e gadget, offerti dagli sponsor, sono stati consegnati a tutti i partecipanti nel corso della premiazione: borracce ecologiche, portachiavi di legno, magliette realizzate appositamente per l’evento e vini. Alla premiazione hanno presenziato le autorità e Partner fra i quali il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente Regionale FIPSAS Carlo Paolini, il Vice Presidente C.C.I.A.A. Chieti Pescara e Presidente del Porto Turistico Marina di Pescara Carmine Salce, il Comandante della Guardia Costiera Saverio Capezzera, il Presidente di Confcommercio Chieti e Responsabile regionale del progetto “Sentinelle del Mare”,Marisa Tiberio e il Presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco. Nel corso della serata al Padiglione “Daniele Becci” sono stati proiettati video didattici sull’ambiente e ringraziati Istituzioni, partner e aziende sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. “E’ stata una giornata importante per il nostro mare”, sottolinea Francesco Di Filippo Presidente di Assonautica Pescara. “Questa manifestazione dimostra quanto si può fare per ampliare la cultura verso il mare e il senso di rispetto verso l’ambiente. La plastica rappresenta una minaccia per l’ambiente marino e ognuno di noi, oggi, può e deve fare qualcosa per far sì che questa minaccia non si trasformi domani in un segnale di morte”.