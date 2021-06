Ortona: open di tennis, vince il romano Ortenzi

Si tratta della seconda tappa del tennis tour I Love Abruzzo

Bella prestazione del giovane giocatore romano Gian Marco Ortenzi, 1469 ATP, classifica 2.2, che si aggiudica l’OPEN di Ortona, seconda tappa del Tennis Tour I love Abruzzo. In semifinale supera il giocatore abruzzese, testa di serie 2, Giorgio Ricca, classifica 2.1, con un risultato di 64 63 mentre in finale ha sconfitto il campione d’Italia under 14, Andrea Meduri, promessa del tennis italiano, per 64 60. Il sedicenne tennista di Porto San Giorgio, Andrea Meduri, allievo di Simone Vagnozzi era partito fortissimo siglando un parziale di 40 contro Ortenzi per poi perdere la concentrazione e trovarsi con un definitivo di 12 giochi contro. Assegnata pertanto, al vincitore, la seconda wild card per il tabellone di qualificazioni del torneo ITF da 15.000$ della città dell’Aquila che si terrà dall’11 al 18 luglio e già in calendario internazionale. Il giocatore romano ha partecipato al torneo con la sorella Benedetta 2.4 che nella finale femminile è stata sconfitta da Anne Schaeffer 2.3 per 63 62. Ortenzi, dopo la vittoria in finale ha commentato: “Bellissima organizzazione, con campi di gioco perfetti, grande attenzione da tutto lo staff organizzativo per la gestione della manifestazione sportiva. Sono felice di aver raggiunto l’obiettivo di vincere la wild card per il torneo dell’Aquila. Non ero mai stato ad Ortona, veramente bella”. Ha confessato poi di aver apprezzato particolarmente le “nevole di Ortona”.

Il sindaco Leo Castiglione e l’assessore allo sport Massimo Petaccia, presenti alla premiazione, hanno confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale anche per il prossimo anno. In tal senso il primo cittadino ha sottolineato come la manifestazione sportiva quest’anno sia stata fortemente voluta dal Comune di Ortona per il rilancio dell’impianto comunale. Presente l’amministratore delegato Mauro Scopano di Aterno Gas & Power, main sponsor del tennis tour I love Abruzzo che ha premiato il primo classificato con un assegno di 900 euro e la bellissima coppa che richiama il fiore della Pinguicola ed ha rimarcato l’impegno dell’azienda nel sostegno della manifestazione sportiva e di tutto il mondo dello sport regionale, peraltro con il lancio del progetto ecoambientale per l’efficientamento energetico degli spogliatoi a costo zero per le associazioni sportive. Ortona sarà interessata da un intervento totalmente gratuito per il Comune di Ortona e per la ASD Amici del tennis di Ortona con la completa ristrutturazione energetica degli spogliatoi per un valore di circa 135mila euro con lo sconto in fattura grazie al supporto finanziario della società Aterno gas & power. Il tennis tour I love Abruzzo si è trasferito, dalla scorsa settimana, nella provincia di Teramo, nei comuni di Tortoreto ed Alba Adriatica, presso i rispettivi circoli tennis dove si stanno attualmente sostenendo le prime partite del tabellone di seconda categoria, rispettivamente maschile e femminile.