Torna il sereno per la cooperativa “la Rondine” dopo mesi difficili

Andiamo avanti con nuovi progetti assicura il presidente Alberto Giuliani

Non sono stati mesi facili per la Cooperativa “La Rondine”costretta ad affrontare una tempesta giudiziaria che l’ha colpita come un fulmine a ciel sereno. Eppure il nuovo cda presieduto da Alberto Giuliani non si è lasciato scoraggiare dalle inevitabili difficoltà, dalle aule dei tribunali, dagli interrogatori e dalle attese snervanti, ha continuato con solerzia e impegno il lavoro nei vari centri. Va sottolineato che nessun provvedimento di sospensione dell’attività è stato preso dal giudice nei confronti della cooperativa, che ha potuto così assicurare presenza e impegno, con grande sollievo da parte degli utenti e delle loro famiglie. Le parole d’ordine in questi mesi sono state riserbo, discrezione, misura, anche quando si aveva tutte le carte in regola per alzare i toni e far valere le proprie ragioni. “Abbiamo scelto il silenzio anche quando abbiamo subito attacchi e accuse ingiustificati, che nulla avevano a che fare con quanto successo, si è cercato di creare un clima di sospetto e di screditare il nostro lavoro che abbiamo sempre portato avanti con professionalità e competenza, nonostante le comprensibili preoccupazioni – ha tenuto a precisare il presidente Alberto Giuliani – ora guardiamo al futuro con maggior serenità, continuiamo con i progetti in corso e ce ne sono altri importanti in programma”, ha concluso il presidente non senza ringraziare dipendenti e collaboratori e quanti si sono adoperati e si stanno adoperando per la cooperativa. “Abbiamo sempre messo al centro della nostra attività e del nostro programma di lavoro, la persona con i suoi bisogni e le sue esigenze – ha puntualizzato Luca Natale, responsabile dei servizi sanitari della cooperativa – ,l’ottanta per cento del nostro lavoro si svolge a domicilio, si crea quindi un rapporto importante e profondo con paziente e familiari tant’è che anche in questo periodo complicato non ci siamo mai sentiti soli. Abbiamo avuto l’appoggio e il sostegno di tanti. Voglio anche ribadire che la nostra azienda è riuscita a potenziare e migliorare i servizi grazie alla formazione, un aspetto privilegiato con convinzione dalla Rondine”.

Va anche ricordato che la cooperativa è riuscita sempre ad assicurare il servizio agli utenti, nonostante la pandemia e le lunghe chiusure i pazienti e le loro famiglie hanno ricevuto l’attenzione e la presenza di cui avevano bisogno. E questo è un dato concreto che testimonia la serietà e la professionalità di chi opera all’interno de “La Rondine”.