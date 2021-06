Vasto: Giochi del Mare dal 4 all’8 giugno

E’ stata ufficialmente presentata oggi a Pescara nella Sala Corradino D’Ascanio della Regione Abruzzo

La 18^ edizione dei Giochi Del Mare, che dal 4 all’8 giugno, porterà sulla spiaggia di Vasto oltre quindici discipline sportive, è stata ufficialmente presentata oggi a Pescara nella Sala Corradino D’Ascanio della Regione Abruzzo. Numerose e qualificate le autorità presenti primo fra tutti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Questo evento-ha sottolineato Marsilio-è un segno importante di ripartenza che darà lustro e visibilità alla regione Abruzzo. Spero in una grandissima adesione, Vasto e le sue spiagge contribuiranno a dare un’immagine vincente del nostro territorio che vogliamo far conoscere al di là dei nostri confini. Pur con tutte le cautele del caso la nostra regione sta marciando a grandi passi verso la normalizzazione. Siamo la terza regione in Italia per vaccinati e posso dire che stiamo andando nella direzione giusta “. A supportare le parole del Presidente quelle dell’Assessore allo Sport Guido Liris:

“C’è tanta voglia di ritorno alla normalità e i Giochi del Mare rappresentano un momento fondamentale perché è un evento che lancia messaggi importanti in diverse direzioni. Sport, Integrazione, Scuola, argomenti che saranno i contenuti dell’evento di Vasto, sono senza dubbio tematiche che come amministratori sosteniamo e diffondiamo con convinzione. L’Abruzzo, dopo il passaggio del Giro d’Italia, si conferma territorio pronto a sostenere quegli eventi volti a dare importanza e visibilità al territorio. Ha preso poi la parola Sabrina Bocchino, consigliere regionale che ha fortemente sostenuto i Giochi del Mare.

“Sono vastese e sono orgogliosa che un evento possa valorizzare le bellezze naturalistiche e la storia della nostra città che è più antica di quella di Roma. Questo evento ha dei contenuti davvero significativi come quello che vedrà le donne pagate simbolicamente un euro più degli uomini, proprio per dare un segnale significativo su un problema troppo spesso ignorato o sottovalutato”. Per il Comune di Vasto presente l’Assessore allo sport Carlo Della Penna.

“ Vasto sta rispondendo alla grande. Siamo orgogliosi del coinvolgimento di centinaia di ragazzi che nelle giornate di lunedì e martedì saranno protagonisti in diverse discipline sportive. Si tratta di una grande occasione per far vedere le bellezze del nostro territorio”- I Giochi del Mare non avrebbero potuto avere luogo senza la collaborazione della Capitaneria di Porto rappresentata in Conferenza dal Capitano di Vascello Salvatore Minervino. “ E’ un onore aver collaborato alla realizzazione di questo evento per dare una cornice di assoluta sicurezza alla manifestazione e a tutti i partecipanti. Dal 1 giugno operiamo controlli su tutto il litorale come nostro compito al servizio di tutti i frequentatori delle spiagge “. In rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Antonello Passacantando.

“Scuola e sport devono andare a braccetto. Questo è il primo evento che riesce ad organizzare dopo la pandemia. Plauso alla Fipsas per questo. Spero che I Giochi del Mare possano rappresentare una ripartenza. Dopo i vari lockdown, stando a recenti dati, il 48% di bambini ha smesso di fare sport. Dobbiamo riportarli sui campi di gara come è giusto che sia “. Carlo Paolini ha parlato a nome della FIPSAS, Federazione che organizza la manifestazione.

“Abbiamo portato i Giochi del Mare in un territorio che merita questa grande vetrina. L’offerta di discipline sportive è ampia ed importante, sia sulla sabbia che in mare, ci sono tutti i presupposti perché ognuno trovi lo sport che più gradisca e ne diventi protagonista. Attendiamo una grande partecipazione “. Ha concluso gli interventi Enzo Imbastaro presidente del Coni Abruzzo.

“ Siamo contenti che le date dei Giochi del Mare, stabilite da tempo, coincidano con le riaperture. Su questo evento stiamo lavorando da due anni, purtroppo la pandemia aveva stoppato tutto, ora siamo riusciti a realizzare questo grande progetto. Un segnale di ripartenza che dobbiamo cogliere tutti “.