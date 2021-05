Musikster Discover, il nuovo format in streaming

Primo appuntamento lunedì 31 maggio alle ore 19.00 in diretta da Città della Musica

Nasce Musikster Discover, il format video musicale dedicato agli artisti che fanno della musica la propria vita. Ideato e organizzato da Città della Musica, il progetto ha la finalità, attraverso una serie di dirette streaming, di promuovere i talenti e le loro creazioni. Il primo appuntamento si terrà lunedì 31 maggio alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Città della Musica. Ospiti della prima puntata gli Hopi (Mauro Aspite, Lorenzo della Valle, Riccardo Melena e Massimo Ciancarelli), band abruzzese che presenterà in versione acustica il suo ultimo lavoro musicale prodotto da David Newfeld, artista canadese di fama internazionale. Lunedì sera il gruppo avrà 40 minuti per raccontarsi e far ascoltare i brani. Hopi è un progetto musicale nato nel 2021 dalle ceneri della vecchia band. Oggi i componenti del gruppo sono quattro e il loro intento è quello di “creare musica che ci renda davvero orgogliosi di essere musicisti – spiegano – con lo scopo di sconvolgere la scena musicale italiana”.

La registrazione avverrà all’interno dello storico negozio di strumenti musicali di San Giovanni Teatino (Ch), e sarà trasmessa, in diretta, su social e piattaforme video. “Il live sarà un modo – dicono gli organizzatori – per mettere in contatto diretto l’artista con il pubblico. Un legame che in questo periodo si è un po’ perso a causa del distanziamento forzato che stiamo vivendo. Perciò abbiamo pensato di ristabilire una vicinanza con la musica attraverso la promozione degli artisti e dei loro progetti”. Una bella sfida, quella di Città della Musica, che da sempre è il punto di riferimento per tutti i musicisti abruzzesi e anche oltre. Link all’evento > https://fb.me/e/7uTvFVYTN