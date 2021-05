Casartigiani, convegno on line su Autotrasporto e futuro

L’incontro si terrà il 31 maggio. Tra i relatori Enrico Finocchi presidente Comitato Centrale dell’Albo

Continuano gli incontri on line promossi da Casartigiani Abruzzo per affrontare tematiche di grande interesse per gli associati. Il 31 maggio il tema sarà quello dei trasporti. Casartigiani Abruzzo, particolarmente vicina all’Autotrasporto come articolazione territoriale di SNA ed in collaborazione con il proprio Ente di Formazione Nazionale CFA – Casa Formazione per Autotrasporto, organizza un convegno intitolato “Autotrasporto e futuro. Nuovi scenari: economici, legislativi, finanziari.” L’Evento, che vede la partecipazione di specialisti del settore, tra tutti il Presidente del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori Dott. Enrico Finocchi, svilupperà argomenti di stretta attualità, spaziando dalle attribuzioni assegnate dalla Legge al Comitato Centrale sia nello scenario attuale che in quello prospettico del settore, anche alla luce dell’imminente rinnovo; agli aspetti relativi alla Formazione specialistica nell’ambito dei Progetti formativi cofinanziati dal MIMS per la crescita delle competenze trasversali in ambito aziendale, necessarie per competere in un mercato sempre più agguerrito; alle tematiche relative al superamento delle asimmetrie informative volte al miglioramento del rapporto Banca-Impresa, fondamentali soprattutto nell’attuale momento storico; fino ai servizi di assistenza tecnica erogati in favore delle Imprese, nell’ambito dei rapporti con gli Uffici della Motorizzazione Civile territorialmente competenti. I lavori, che potranno essere seguiti on line, si apriranno alle 10,15 con gli interventi di saluto di Dario Buccella, coordinatore Casartigiani Abruzzo, e di Fabrizio Bomba, presidente di Casartigiani provincia di Chieti nonchè presidente regionale di Confidimpresa Abruzzo. “E’ un convegno on line dove si esamineranno nuovi scenari anche in relazione a ciò che si è verificato con il Covid ed illustrate le nuove regole per la categoria. In questo periodo di pandemia abbiamo cercato di essere vicini agli associati con appuntamenti on line sperando di poter tornare presto a fare eventi in presenza” spiega Bomba che, nella veste di presidente del Confidi affronterà anche il tema dei finanziamenti e dei sostegni previsti per la categoria. Interverranno anche Paolo Melfa, responsabile nazionale Sna di Casartigiani, Pierangelo Paolucci, amministratore unico CFA, commercialista, consulente finanziario; Claudio Menichini, consulente esperto in autotrasporto. Il tavolo sarà coordinato dalla giornalista Gioia Salvatore.