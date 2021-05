Lanciano, pomeriggio dedicato a Don Milani

L’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo Don Milani che si ispira all’importante figura

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Lanciano ha ricordato l’importante figura alla quale è dedicato, Don Milani, appunto, nel giorno della nascita. E’ stato organizzato un evento on line “Don Milani e noi” che ha dato voce a chi lo ha conosciuto come allievo, come il dottor Edoardo Martinelli, o a chi ha scritto di lui in saggi e libri, come il professor Angelo Lucio Rossi, dirigente scolastico dell’ IC Alda Merini di Milano. “Ancora oggi Don Milani ci indica che è necessario ‘perdere la testa per i ragazzi’, che dobbiamo impegnarci in tutto quello che facciamo per poter sempre dire ‘Mi importa, mi sta cuore…I CARE’.” si legge nel post pubblicato dagli insegnanti del progetto Emozionabile dopo l’evento “Un sentito ringraziamento va ai due dirigenti del nostro Istituto: Sandra di Gregorio per aver aperto la strada e guidato la comunità educante verso i valori di inclusione tanto cari a don Milani e a Mario Gaeta, per essersi messo sulla scia di chi lo ha preceduto, continuando a lavorare sulle stesse progettualità, arricchendole con nuove idee come il progetto d’Istituto EmozionAbile. Un grazie a tutto il gruppo di lavoro EmozionAbile che, in tutte le occasioni, dà il suo contributo per la buona riuscita di ogni evento d’istituto. Un ringraziamento ai colleghi che hanno narrato le loro buone prassi didattiche nell’ottica della documentazione generativa, perché possano aiutarci a trovare altre mille nuove buone idee da realizzare! Un grazie al videofumetto su don Milani , donatoci dal maestro Maurizio e da Luigi Friotto (guarda il video in calce all’articolo) . Un grazie ai nostri alunni e alle nostre famiglie sempre presenti e disponibili alle nostre iniziative. Un grazie a tutti i donatori di voce ( genitori, docenti e alunni) che hanno contribuito a far nascere l’audiobiblioteca di Istituto e alla dottoressa Marisa Giangiulio, responsabile del Centro Tiflologico di Chieti, perché è sempre vicina alle nostre iniziative.”