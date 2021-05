Lanciano: al via i lavori al mercato coperto

La vendita si trasferisce nel parcheggio di via per Frisa dal 1° giugno al 31 luglio

Il mercato ortofrutticolo di piazza Garibaldi si trasferirà, a partire da martedì 1° giugno e fino al 31 luglio salvo ulteriori provvedimenti, nel parcheggio di via per Frisa per consentire l’avvio dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della storica struttura comunale. Il trasferimento è stato disposto con ordinanza del Sindaco, su proposta dell’Assessora alle Attività produttive Patrizia Bomba e sentiti i produttori ortofrutticoli, che continueranno così a vendere i propri prodotti nei giorni di mercoledì e sabato dalle 7 alle 14 (martedì 1° giugno si anticipa per via della festività del 2), secondo il piano organizzativo stilato dall’ufficio Commercio per garantire la sicurezza di operatori e utenti. Nella sistemazione temporanea del parcheggio di via per Frisa saranno allestiti 36 posteggi, nei quali sarà consentita la presenza di un unico operatore per posteggio; ogni operatore dovrà allestire di fronte il posteggio paletti mobili con nastro e/o catenella per garantire l’entrata del cliente in un punto e l’uscita in un altro, lungo un percorso unidirezionale nel rispetto della distanza di un metro tra gli acquirenti, consentendo che le operazioni di acquisto si svolgano solo frontalmente; sarà obbligatorio l’utilizzo corretto delle mascherine sia per gli operatori che per i clienti e per chiunque transiti nell’area del mercato; gli operatori dovranno dotarsi di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti, che dovranno essere serviti uno per volta, rispettando sempre la distanza interpersonale; è vietato toccare la merce da parte dei clienti e ciascun operatore dovrà dotarsi di materiale informativo sulle misure di igiene.