Lanciano, il centro destra non decide e la Di Castelnuovo rilancia Troilo

L’associazione Libera Scelta per un Obiettivo Comune invita tutti a convergere su Alessandro Troilo

Il centro destra di Lanciano non ancora è in grado di esprimere un candidato unitario per le prossime amministrative di Lanciano. La Lega punta su Danilo Ranieri, Fratelli d’Italia su Paolo Bomba, Forza Italia appoggia la proposta dell’associazione Libera Scelta per un Obiettivo Comune di candidare a sindaco Alessandro Troilo. Cosa si deciderà domani (giovedi) nella riunione di coalizione nel tavolo che vedrà anche la presenza di Udc e Cambiamo? Si uscirà compatti o divisi? Nel frattempo l’associazione Libera Scelta rilancia il suo candidato, l’avvocato Alessandro Troilo, che, come sostiene la presidente Luciana Di Castelnuovo, potrebbe essere la soluzione al problema dei partiti. “L’impasse del centro destra può essere superata con la candidatura a sindaco di Alessandro Troilo, persona nuova, preparata, stimata ed in grado di saper gestire un Comune come Lanciano” dichiara in un comunicato la Di Castelnuovo che con la sua associazione già da tempo aveva annunciato la candidatura a primo cittadino del noto avvocato penalista dichiarando la disponibilità a discuterne in un tavolo politico. “Siamo sempre convinti che il centro destra debba unirsi ed accogliere anche le civiche di area per arrivare compatto alle elezioni. Questa incertezza non giova a nessuno. La nostra disponibilità è ampia per discuterne nell’esclusivo interesse della città e della coalizione. Ringrazio Forza Italia, l’Udc ed alcune civiche che, in più di una occasione, hanno condiviso la nostra scelta in merito al candidato. Bisogna superare questa fase per cominciare a parlare di programmi.”