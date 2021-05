Covid, il Lions Val Vibrata dona un pannello all’ospedale Val Vibrata

Un gesto per rendere omaggio all’impegno del personale sanitario durante la pandemia

E’ stato scoperto stamattina un pannello fotografico nell’atrio dell’ospedale Val Vibrata che rende omaggio all’impegno profuso dal personale sanitario durante la pandemia. Il pannello è un dono del Lions Club Val Vibrata che ha voluto documentare il lavoro di quanti fin dall’inizio della pandemia si sono trovati a gestire l’emergenza. L’opera è stata realizzata da fotografi professionisti espressione della vallata: Mauro Di Bonaventura (Tortoreto), Maurizio Fagotti (Nereto) e Gennaro Marano (Martinsicuro). Alla breve cerimonia hanno partecipato il sindaco di Sant’Omero Andrea Luzii, il presidente del Lions Club Val Vibrata Francesco Truscelli e per la Asl Domenica Ruffini, direttore dell’attività amministrativa dei quattro presidi ospedalieri, il direttore sanitario del presidio, Angelo Flavio Mucciconi e il coordinatore amministrativo Orlando Vespertino. “Abbiamo voluto dare un riconoscimento al personale sanitario, sia ospedaliero che sul territorio”, ha commentato il presidente Truscelli, “che si è trovato ad affrontare una situazione non conosciuta e per questo motivo è stato esposto a maggiori rischi, mostrando una dedizione maggiore. Il Lions si occupa di esigenze della collettività non solo dal punto di vista materiale, ma anche morale, da qui il segnale di riconoscimento a chi si impegna quotidianamente”.

“Ringraziamo del dono che rende omaggio all’impegno quotidiano, prestato con abnegazione, del nostro personale, impegnato nella lotta al coronavirus in questo ospedale che a lungo è stato l’unico Covid free in provincia e che dunque si è fatto carico di attività che non è stato possibile eseguire negli altri presidi”, ha affermato il direttore Mucciconi.