Lanciano, il centro destra alla ricerca dell’unità. La troverà?

Ancora nessun accordo tra i partiti sul nome del candidato sindaco alle prossime amministrative

“Siamo ragionevolmente convinti di poter portare a sostenere la nostra candidatura unitaria tutto il centrodestra” è quanto dichiara Antonio Tavani coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia rilanciando la candidatura a sindaco di Lanciano di Paolo Bomba. Tavani non manca di ricordare che “fino a qualche anno fa quando eravamo un partito al 3 al 4 al 5% ci siamo seduti ai tavoli della coalizione con dignità, ma anche con rispetto di chi, in qualche maniera era più rappresentativo di noi dal punto di vista elettorale. Non conosciamo e non condividiamo oggi come allora la politica dei veti. Proprio a Lanciano la politica dei veti ha fatto danni enormi al centro-destra, e se da un anno sosteniamo Paolo Bomba è perché siamo davvero convinti che Paolo sia la persona giusta in questo momento per Lanciano, competenza esperienza credibilità e consenso. Forza Italia e Udc non hanno tanti motivi per non esserci.”

Sempre più deciso il partito della Meloni a portare avanti Bomba, ma i giochi sono ancora aperti. “Sul tavolo” infatti c’è anche il nome di Danilo Ranieri, fortemente sostenuto dalla Lega locale con l’appoggio, come si leggeva in una nota alcuni giorni fa, dei vertici regionali. “Nulla è stato ancora deciso, ma lavoreremo per trovare il candidato che possa garantire il miglior risultato per Lanciano e per i lancianesi” ci ha dichiarato l’assessore regionale della Lega, Nicola Campitelli. E Forza Italia? E l’Udc? Partiamo da Forza Italia che, nella riunione del tavolo regionale di cd ha dichiarato la disponibilità ad appoggiare Alessandro Troilo, candidato sindaco dell’Associazione Libera scelta per un Obiettivo Comune. Per quanto riguarda invece l’Udc, si rimanda tutto ad un incontro della direzione regionale del partito che si terrà venerdì pomeriggio. Poi c’è Paolini, Carmine Paolini referente locale del partito di Toti “Cambiamo” che ribatte “questo chiacchiericcio sui nomi non ci appassiona, preferiamo concentrarci sul programma e sull’idea di città che vogliamo.”

Inutile dire che nel centro destra tra i partiti e tra le civiche c’è fermento in queste ore e gli incontri si susseguono, anche sul litorale, favoriti dal sole, tornato a splendere dopo giornate uggiose.