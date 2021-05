Ritrovato vivo l’anziano disperso in Foresta Umbra dopo oltre 48 ore di ricerche

Intevento dell’ Unità Cinofila Molecolari dell’Ass. Naz. Carabinieri Abruzzo, nucleo Chieti, e del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo

Giuseppe Totaro, settantanovenne di Monte Sant’Angelo, è stato ritrovato vivo, in località ‘Pezzente’, dopo oltre 48 ore di ricerche. Decisivo l’intervento dell’Unità Cinofila Molecolare ANC Abruzzo nucleo di Chieti, e del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, richiesto ieri dalla Prefettura di Foggia, nel ripercorrere gli spostamenti compiuti dall’uomo e delineare l’area su cui si sono successivamente concentrate le ricerche. “ L’uomo era disorientato e, in questi giorni, pur non allontanandosi dai terreni di sua proprietà, si è spostato continuamente – spiega Massimiliano Galletti, Referente UC ANC Abruzzo – Con i cani molecolari abbiamo ricostruito i percorsi da lui battuti e, nella tarda serata di ieri, abbiamo individuato e segnalato due aree in particolare su cui, da questa mattina si sono concentrate le ricerche”. Sulle sue tracce, nel territorio di Vico del Gargano (FG), oltre alle squadre di carabinieri, impegnati anche il Soccorso Alpino e Spelelologico, i Cacciatori di Puglia, i Vigili del Fuoco, i Volontari della Protezione Civile ed alcuni dipendenti Arif. “Le ricerche sono state difficoltose soprattutto per la morfologia del terreno e la presenza di foresta e sottobosco molto fitti; – aggiunge F.C., Operatore di Ricerca UC ANC Abruzzo – gli sforzi sono stati però ripagati con il più grande dei risultati: l’uomo è stato ritrovato vivo ed in buone condizioni”. Il Signor Giuseppe Totaro, infatti, è stato ritrovato vivo, in località ‘Pezzente’, dopo oltre 48 ore di ricerche, da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico ed alcuni dipendenti Arif e, dopo esser stato rifocillato, è stato trasportato in Ospedale.