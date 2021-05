Lanciano: donazione de La Conchiglia al reparto di oncologia

L’Associazione ha rinnovato le poltrone della chemioterapia nell’ospedale di Lanciano

Un vero e proprio restyling, da oggi, per le poltrone di chemioterapia del DH Oncologico dell’Ospedale Renzetti di Lanciano, grazie alla donazione di tutti i rivestimenti, da parte de “La Conchiglia Onlus”, l’associazione di supporto ai pazienti e familiari oncologici, da sempre attenta belle piccole e grandi cose, avendo come unico orientamento il paziente oncologico e la propria famiglia, che opera prevalentemente su Vasto e Lanciano, oltre alle rispettive aree limitrofe. Un ringraziamento ed un plauso all’iniziativa, sono stati rivolti da parte della Direzione medica della Dott.sa Paola Travaglini e dal Responsabile del DH Oncologico Dott.Nicola D’Ostilio. Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio, a nome dei soci e del direttivo, lusingata, ha ringraziato loro, esprimendo la più viva soddisfazione per poter offrire a beneficio di quanti ne hanno bisogno, l’apporto necessario per far si che la cura delle patologie e il benessere del paziente e dei familiari, possa essere sempre garantito.