Giulianova, stop all’alcol nei pressi della stazione

Il Sindaco ha firmato una ordinanza che vieta la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche in quell’area

Il sindaco Jwan Costantini ha firmato l’ordinanza n.92 con la quale dispone il divieto di detenzione e consumo, nonché di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche, sulle aree pubbliche e aperte al pubblica nella zona della stazione ferroviaria di Giulianova.

“A seguito delle numerose segnalazioni da parte di forze dell’ordine e cittadini e considerando che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali di degrado e disordine urbano come atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e vetro, di cui è spesso vittima la nostra stazione ferroviaria, abbiamo ritenuto di vitale importanza la firma di questa ordinanza – dichiara il primo cittadino – con la quale, dalle ore 07.00 alle ore 11.00 si vieta la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E’ anche vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi gli spazi interni dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione”.

L’inosservanza degli obblighi e dei divieti dell’ordinanza sindacale comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 250,00 euro.