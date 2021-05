Lega Giovani, il segretario nazionale in Abruzzo

Toccalini ha effettuato un tour insieme al segretario regionale D’Eramo ed al responsabile giovani De Santis

“L’attività del movimento nazionale della Lega Giovani è ripartito anche in Abruzzo con la visita di Luca Toccalini (Lega), segretario nazionale e deputato. Nella serie di incontri organizzati su tutto il territorio regionale, ieri, il segretario nazionale, Luca Toccalini, ha avuto modo di confrontarsi con le rappresentanze studentesche scolastiche ed universitarie, con la dirigenza dell’Adsu dell’Aquila, con alcuni giovani imprenditori del mondo ittico e ricettivo di Giulianova e con i ragazzi del movimento pescarese e chietino. Dopo la pandemia, è arrivato il momento di ripartire con l’attività politica della nostra comunità, facendo tesoro delle idee e delle proposte raccolte oggi: scuole più sicure, un miglior diritto allo studio, più lavoro e meno burocrazia. La Lega è al Governo per risolvere i problemi che nascono dai territori, e giornate di ascolto come questa sono fondamentali per confrontarsi con studenti, giovani imprenditori e lavoratori che soffrono più di tutti la crisi post Covid”. Così in una nota Francesco De Santis, segretario regionale Lega Giovani, che ha accompagnato Luca Toccalini ( Lega ), segretario nazionale e deputato, nel tour abruzzese insieme a Luigi D’Eramo ( Lega ), segretario regionale e deputato.