Fossacesia ricorda i tre poliziotti caduti in mare nel 2005

Cerimonia alla presenza del prefetto di Chieti Forgione e del questore Gargano

Si è svolta ieri, alla presenza del Prefetto di Chieti, Armando Forgione, del Questore, Annino Gargano, del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, del Comandante del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, Ettore Rossi e dell’assistente spirituale, Don Ettore, la cerimonia di commemorazione dei tre poliziotti del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, Fabrizio Formisano, Maurizio Di Gianbattista e Valerio Valentini, caduti nel mare di Fossacesia nel 2005 a seguito di un incidente di volo, mentre sorvolavano per servizio la costa dei trabocchi. Toccanti le parole del Prefetto di Chieti, Armando Forgione, che ha ricordato con emozione il suo legame con la Polizia di Stato, della quale, prima di essere nominato Prefetto, ha fatto parte per 35 anni. Altrettanto sentite quelle del Questore di Chieti, Annino Gargano, che nel rammentare il sacrificio dei tre uomini caduti in mare, ha posto l’accento sull’impegno che quotidianamente le Forze dell’Ordine profondono al servizio della comunità. Alla cerimonia ha partecipato anche il primo cittadino di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio che, raccontando come all’epoca apprese la notizia, ha annunciato che durante l’imminente estate si svolgerà la cerimonia di intitolazione della strada del Lungomare sud, dove attualmente è ubicato il monumento in onore dei tre poliziotti. La proposta è stata accolta con commozione dai familiari delle vittime presenti e da tutti i colleghi del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara che ogni anno, in ricordo di quei terribili fatti accaduti, partecipano alla sentita cerimonia.